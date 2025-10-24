Путин поздравил спецназ с 75-летием и похвалил за работу в самых «горячих точках‎»

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в честь 75-летия спецназа Вооружённых Сил РФ. Он подчеркнул, что подразделения в ходе спецоперации выполняют задачи в самых «горячих точках», защищая российские исторические территории.

Глава государства отметил, что за долгую историю бойцы внесли значительный вклад в воинскую славу Отечества, успешно продолжая и приумножая традиции предшественников. Среди подвигов спецназа были упомянуты операции в Афганистане и других «горячих точках», борьба с международным терроризмом, а также участие в защите жителей Крыма и Севастополя в 2014 году.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 75-летием образования подразделений специального назначения Вооружённых сил РФ. И сегодня в ходе специальной военной операции вы сражаетесь на самых опасных участках, отстаиваете наши исторические земли – Донбасс и Новороссию. Активно применяя богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику, всегда действуете высокопрофессионально, мужественно и решительно», — говорится в поздравлении.

Путин также выразил гордость народа за спецназ и поблагодарил личный состав и ветеранов за преданность Родине, долгу, присяге, самоотверженность и отвагу.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи, надёжно стоять на страже безопасности нашей страны и граждан. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов, счастья и благополучия вашим близким», — заключил президент.

