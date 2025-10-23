Сектор Газа
23 октября, 15:44

Путин поддержал создание мемориала в Кронштадте, посвящённого памяти погибших моряков

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания в Кронштадте уникального мемориала, посвящённого памяти погибших моряков. Соответствующее информацию передал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Путин оценил предложение создать в Кронштадте оригинальный мемориал в память о погибших моряках. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Автор проекта предложил установить в акватории Финского залива специальную конструкцию с судовыми колоколами, поднятыми с затонувших кораблей. По замыслу это будет постоянное звуковое напоминание о моряках, отдавших жизни в сражениях.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил создать в России музей географии, который превзойдёт все существующие в мире по масштабу, красоте и разнообразию экспозиций. По его словам, учреждение должно соответствовать современным стандартам.

