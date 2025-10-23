Путин поручил создать в России музей, посвящённый географии

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в необходимости создания в России музея географии. Глава государства озвучил эту позицию в ходе XVII съезда Русского географического общества (РГО), в котором он принял участие. После съезда запланировано заседание попечительского совета РГО под председательством президента.

«Профильных географических музеев в мире единицы. Но наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России», — сказал Путин на съезде РГО.

Президент подчеркнул необходимость создания в России уникального географического музея, который превзойдёт все существующие в мире по масштабу, красоте и разнообразию экспозиций. Он отметил, что музей должен соответствовать современным стандартам.

Ранее сообщалось, что Путин предложил объявить 2027 год Годом географии. Глава государства подчеркнул, что география важна для России с политической точки зрения.