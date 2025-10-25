«Ты помётом надышалась». Как Бородина и Галич устроили разнос Ивлеевой из-за скандала с арендой аккаунтов Оглавление Звёзды в доле? Первая версия скандала Теория заговора: Боня первая заявила о схеме Мнение эксперта: Почему звёзды — лакомая цель В шоубизе полыхает громкий скандал. Ряд топовых блогеров заявили, что стали жертвами хакеров, которые теперь собирают от их имени деньги. Другие блогеры говорят, что звёзды сами сдавали аккаунты в аренду мошенникам, чтобы на этом заработать. На чьей стороне правда? 24 октября, 21:39 Боня и Ивлеева шокировали заявлением о звездных мошенниках. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Софья Сандурская, Алексей Белкин / Бизнес Online

Звёзды в доле? Первая версия скандала

В последнее время Сеть обсуждает взломы аккаунтов российских знаменитостей в запрещённой соцсети «Инстаграм». Так, первой под удар попала Ида Галич. На неё подписано около 7 млн человек. Ещё в сентябре 2025 года её страницей завладели злоумышленники. Следом за ней под удар попал блогер и телеведущий Дмитрий Масленников. От их лица размещались посты и сторис, содержащие призывы к участию в неких конкурсах, которые проводились якобы самими блогерами.

Также жертвой хакеров стала блогер и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова. У неё около 17 млн подписчиков. Взломщики даже опубликовали на её странице опровержение о разводе (разумеется, фейк), а также сообщения о похожих конкурсах. Но этого им показалось мало, позже они разместили информацию о том, что Джиган погиб в автокатастрофе, а их 14-летняя дочь Лея (аферисты назвали её Лейлой) беременна.

А на днях в похожей ситуации оказалась известная певица и телеведущая Ольга Бузова. У неё более 24 млн подписчиков. В её сторис также была замечена реклама неких розыгрышей или чего-то подобного. К тому же было опубликовано сообщение, якобы артистка бесплодна, поэтому взяла ребёнка из детдома.

— Я ничего не разыгрываю, не прошу переводов и не провожу конкурсов. Если вы видите такие сообщения — это не я! Пожалуйста, не теряйте голову и не переводите деньги, — рыдала Бузова в своём ТГ-канале. Также она добавила, что ей удалось восстановить доступ к профилю, но имеется риск его повторного взлома.

Но это ещё не все жертвы. Аккаунт также был украден у телеведущей Ксении Бородиной. Тема та же — некий конкурс, в котором «автор» призывает всех поучаствовать.

— Вы тоже не сильно ведитесь на комментарии, которые пишут: вот повелась на Ксению, скинула деньги, знала, что она не обманет. Это тоже могут быть мошенники! Таким образом давя на жалость, они ждут, что вы поможете, — предупредила Бородина в своём ТГ-канале.

А ещё угрожали Виктории Боне: мол, если не заплатит денег, то взломают её аккаунт, на что знаменитость ответила категорическим отказом.

— Ничто не может отнять меня у меня... Со мной не стоит связываться ни в этом пространстве, ни в этой Вселенной. Вот просто не стоит! Вы просто будете изничтожены светом моей души и сознания, — пригрозила Боня.

Теория заговора: Боня первая заявила о схеме

Виктория Боня утверждает, что блогеры в доле с мошенниками. Фото © РИА «Новости» / Пелагия Тихонова

И именно Боня запустила в Сеть повод для громкого скандала. По её мнению, никто никого не взламывал, а звёздные блогеры сами в доле со злоумышленниками, более того, сдают им свои профили в аренду. Похожее предположение высказала и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Вскоре в телеграм-канале небезызвестной Насти Ивлеевой появился пост, в котором, кажется, подтверждалась популярная в последние дни теория заговора — будто блогеры сами передают злоумышленникам свои аккаунты, после чего получают часть полученных денег от обманутых ими подписчиков.

«Теорию заговора первой озвучила Виктория Боня, которой предлагали такой схематоз, но она гордо отказалась!» — указано в телеграм-канале «Настежь» Насти Ивлеевой.

Жертвам взломов такие намёки, конечно, не понравились. Первой Насте ответку кинула Ксения Бородина, не постеснявшись в выражениях:

— Настя, ты там куриным помётом надышалась? Ты блогер много лет, ты человек, которого хейтили как никого и никогда! Тебе это зачем?! Мы и так устали доказывать народу, что мы пострадавшая сторона, а нас гнобят ежедневно! Так ты решила масла в огонь подлить? Остановись! Тебе все сочувствовали, а могли бы тоже теории выдавать, зачем тебе голые вечеринки! — написала у себя в ТГ-канале Ксения.

Следом девушку поддержала телеведущая Ида Галич, которую пост Насти тоже задел.

— Как человек, который в первый месяц после рождения своего ребёнка пережил психологическое давление, шантаж и угрозы, меньше всего на свете хотелось бы видеть вот такие вот посты, как у Насти и Екатерины (Мизулиной). В общем, по мне это как человеку, который пережил насилие, сказать: а что, мне кажется, это ты сам. Просто фу, — заявила Галич.

В защиту Насти встала редакция её канала. Там заявили, что публикацию готовила не она сама, это редакционный контент, который только представляет разные точки зрения на ситуацию, в соответствии с принципами журналистики.

Мнение эксперта: Почему звёзды — лакомая цель

Ольга Бузова пожаловалась на взлом аккаунта. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев говорит, что преступники не просто так охотятся именно за аккаунтами звёзд.

— Они понимают, что лидеры общественного мнения — это огромное количество подписок. И естественно, заполучить контроль над таким аккаунтом и рассылать что-то, что не вызовет сразу подозрений, но принесёт доход, — это для них очень вкусно. Например, мошенники размещают некое «зайди сюда или прими участие в этом», а поклонник думает, что звезда занимается обычным промоутингом, и теряет бдительность. Иными словами, сам титул аккаунта, принадлежащий знаменитости, как бы легитимирует такую информацию. Поэтому мошенники рассчитывают не только на аудиторию, но и на то, что критическое мышление, осторожность у пользователя, у получателя этой информации будет снижена, — пояснил Парфентьев.

Однако эксперт сомневается в том, что звёздные блогеры сами пошли на сговор с мошенниками.

— Версия о том, что звёзды намеренно передают свои аккаунты мошенникам, скажем так, конспирологическая. Потому что любой публичный человек, тем более связанный с искусством, эстрадой, кино, да и те же блогеры-миллионники, это персоны, для успеха которых репутация значит очень много. Репутация очень тяжело нарабатывается, но мгновенно рушится. Такие скандалы допустимы только для тех, для кого важна хоть какая слава, пусть даже плохая, — заявил Парфентьев в беседе с Life.ru.

По его словам, сейчас общество демонстрирует практически нулевую толерантность к скандалам вроде той самой нашумевшей голой вечеринки. Поэтому даже те, кто привык подобным образом создавать инфоповоды и попадать в СМИ, стараются этого избегать.

Парфентьев советует пользователям Сети и подписчикам звёзд всегда включать критическое мышление и сводить к минимуму участие в каких-то мероприятиях вроде розыгрышей.

— Все эти советы по информационной безопасности — «не переходите по ссылкам» и так далее — они все актуальны и для информации, получаемой из каналов, которым вы вроде как априори доверяете, — заключил Урван Парфентьев.