Лейла беременна, Джиган разбился: Взломщики Instagram* выбрали новую «жертву» после Бузовой

Страничку блогерши и модели Оксаны Самойловой в Instagram* взломали вслед за многими российскими звёздами. Теперь в соцсетях 37-летней супруги Джигана творится настоящих хаос: мошенники рассказывают небылицы о беременности её дочери и аварии с участием рэпера.

«В последнее время Лейла не появлялась в соцсетях мы немного ушли в тень, потому что переживали непростой, но очень особенный период. Мы долго не знали, как рассказать, с чего начать… Теперь пришло время открыто говорить — моя дочь беременна», — пишут мошенники от имени модели аферисты, чтобы привлечь внимание публики.

Напомним, что у Оксаны нет дочери по имени Лейла. У неё четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид. Кроме того, в одном из последних фейковых постов мошенники сообщили о якобы гибели Джигана в автокатастрофе. Самойлова уже успела прокомментировать взлом аккаунта и появление там нелепых публикаций.

«Я написала заявление. Инстаграм* восстанавливаем, скоро, я думаю, мне вернут доступ. Ещё раз говорю, чтобы вы никому не отправляли деньги, это мошенники! И не читайте, что они там пишут, этот сериал, который они устроили на моей странице не имеет ко мне никакого отношения», — заявила Оксана.

