В Казани задержан футбольный судья, избивший пешехода на переходе

31-летний арбитр Игорь Захаров, напавший на мужчину на пешеходном переходе в Казани, привлечён к административной ответственности. Как сообщает SHOT, сотрудники ГАИ оформили на него три протокола — за остановку на «зебре», отсутствие полиса ОСАГО и непредоставление преимущества пешеходу.

Максимальная сумма штрафов может составить до 4300 рублей.

После инцидента Захарова сняли с судейства матча «КамАЗ» — «Енисей», на котором он должен был работать в ближайшее время.

Напомним, что дорожный конфликт с участием Игоря Захарова попал на видео. На кадрах, которые публиковал Life.ru, видно, как BMW X6 под управлением арбитра, не уступил дорогу пешеходу на переходе. Между мужчинами произошла словесная перепалка, после чего судья вышел из автомобиля и ударил прохожего, не проявлявшего агрессии. После инцидента Захаров сел в машину и уехал с места происшествия.