Момент нападения футбольного судьи Захарова на пешехода в Казани попал на видео

Инцидент с футбольным арбитром Игорем Захаровым в Казани, где судья спровоцировал дорожный конфликт на пешеходном переходе, попал на видео. По данным SHOT, событие произошло ещё 8 октября, однако запись стала общедоступной лишь сейчас.

ДТП с участием футбольного судьи Захарова и пешехода в Казани. Видео © Telegram /SHOT

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль BMW X6, которым управлял Захаров, отказался пропускать пешехода на «зебре». Когда между судьёй и мужчиной произошла, вероятно, словесная перепалка, арбитр вышел из машины и применил физическую силу, хотя его оппонент не проявлял агрессивных действий. После этого Захаров покинул место происшествия.

Напомним, что это не первый случай, когда Игорь Захаров становится виновником ДТП. За последние три года он получил 1600 штрафов, из которых 13 на сумму 15 000 рублей остаются неоплаченными. Помимо этого он задолжал налоговой около 430 тысяч рублей.