Футболист «Красного знамени» избил судью до сотрясения мозга прямо на поле

Футболист команды «Красное знамя» (Ногинск) избил судью до сотрясения мозга во время матча чемпионата Московской области. Об этом инциденте сообщает Sport Baza.

Момент нападения на судью во время футбольного матча в Подмосковье. Видео © Telegram / Sport Baza

Причиной нападения стало недовольство Антона Кашперского судейскими решениями в ходе встречи, которая определяла участников Второй лиги. Конфликт перерос в столкновение, когда футболист применил против официального лица физическую силу. По предварительной информации, госпитализация пострадавшему судье не потребовалась.

Матч состоялся 18 сентября. «Красное знамя» играло с «Зорким» из Красногорска — своим прямым конкурентом — и уступило 0:1. Таким образом «Зоркий» лидирует в чемпионате, на одно очко опережая краснознаменцев. В последнем туре красногорская команда сыграет с «Металлистом» из «Королёва» (пятое место), а «Красное знамя» отправится в гости к «Спартаку-К» из Одинцовского округа (четвёртое место).

Ранее Life.ru рассказывал, как главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович был отстранён от работы на один месяц за нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который учёл предыдущую дисквалификацию специалиста и ужесточил наказание из-за рецидива. Станкович, возглавивший «Спартак» в 2024 году и приведший команду к четвёртому месту в чемпионате, отверг обвинения, заявив, что одно из вменяемых ему слов является общеупотребимым в Сербии, однако принёс извинения перед комитетом. Отстранение распространяется на все соревнования под эгидой РФС и не подлежит обжалованию.