В Казани футбольный судья избил пешехода, которого чуть не задавил на зебре

В Казани произошёл вопиющий инцидент с участием футбольного судьи Игоря Захарова, обслуживающего матчи ФНЛ и Кубка России. По информации SHOT, рефери, управляя автомобилем BMW X6, избил человека, которого он едва не сбил на пешеходном переходе.

Как выяснил Telegram-канал, Захаров наехал на человека на пешеходном переходе на улицах Столбова и Парижской Коммуны. После столкновения судья не только обрушил на пешехода словесные оскорбления, но и выскочил из машины, чтобы избить его. Он нанёс мужчине три удара по лицу, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился в полицию и к медикам.

Выяснилось, что у Захарова серьёзные проблемы с соблюдением правил дорожного движения: за последние три года он получил 1600 штрафов, из которых 13 на сумму 15 000 рублей остаются неоплаченными. Кроме того, у него имеются задолженности перед налоговой службой в размере около 430 тысяч рублей. Последний матч, который судил Захаров, состоялся 12 октября в Волгограде.

Ранее сообщалось, что игрок команды «Красное знамя» (Ногинск) избил судью до сотрясения мозга во время матча чемпионата Московской области. Причиной нападения стало недовольство Антона Кашперского судейскими решениями в ходе встречи, которая определяла участников Второй лиги.