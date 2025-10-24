В ЦУМе шапку, как в «Иронии судьбы», продают за полмиллиона

Тренд на шапки, как у Нади и её подруг из «Иронии судьбы», дошёл и до ЦУМа. В Центральном универсальном магазине в Москве начали продавать трендовые меховые головные уборы, которые были популярны у наших мам и бабушек. При этом стоят они несколько сотен тысяч рублей.

Фото © ЦУМ

Так, один из брендов продаёт шапки из соболиного меха. Цена их составляет 572 тысячи рублей.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что у россиянок снова в тренде шапки-кубанки, которые носили наши мамы и бабушки. Спрос на головные уборы, как в фильме «Ирония судьбы», вырос по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном.