В ЦУМе шапку, как в «Иронии судьбы», продают за полмиллиона
Обложка © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk
Тренд на шапки, как у Нади и её подруг из «Иронии судьбы», дошёл и до ЦУМа. В Центральном универсальном магазине в Москве начали продавать трендовые меховые головные уборы, которые были популярны у наших мам и бабушек. При этом стоят они несколько сотен тысяч рублей.
Фото © ЦУМ
Так, один из брендов продаёт шапки из соболиного меха. Цена их составляет 572 тысячи рублей.
Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что у россиянок снова в тренде шапки-кубанки, которые носили наши мамы и бабушки. Спрос на головные уборы, как в фильме «Ирония судьбы», вырос по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном.
