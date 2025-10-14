Россиянки ринулись скупать шапки, как у Нади из «Иронии судьбы»

У россиянок снова в тренде шапки-кубанки, которые носили наши мамы и бабушки. Как выяснил SHOT, спрос на эти головные уборы вырос по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном.

В приоритете кубанки, боярки и прочий вайб «Иронии судьбы». Продавцы отмечают рост популярности такого товара и ставят минимальную сумму за настоящий мех кубанки в районе шести тысяч рублей. Кстати, в 90-х шапки покупали примерно за такие же деньги.