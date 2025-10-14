Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 10:31

Россиянки ринулись скупать шапки, как у Нади из «Иронии судьбы»

Обложка © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

У россиянок снова в тренде шапки-кубанки, которые носили наши мамы и бабушки. Как выяснил SHOT, спрос на эти головные уборы вырос по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном.

В приоритете кубанки, боярки и прочий вайб «Иронии судьбы». Продавцы отмечают рост популярности такого товара и ставят минимальную сумму за настоящий мех кубанки в районе шести тысяч рублей. Кстати, в 90-х шапки покупали примерно за такие же деньги.

А ранее слова президента России Владимира Путина подстегнули моду на кокошники — всего за один вечер спрос на этот русский аксессуар вырос в два раза. Напомним, что глава государства в ходе форума «Валдай» отметил, что всё больше молодых девушек в России носят кокошники. Главу государства такая тенденция обрадовала, он назвал это признаком укрепления общества.

BannerImage
Александра Вишнякова
