Россиянки ринулись скупать шапки, как у Нади из «Иронии судьбы»
Обложка © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk
У россиянок снова в тренде шапки-кубанки, которые носили наши мамы и бабушки. Как выяснил SHOT, спрос на эти головные уборы вырос по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном.
В приоритете кубанки, боярки и прочий вайб «Иронии судьбы». Продавцы отмечают рост популярности такого товара и ставят минимальную сумму за настоящий мех кубанки в районе шести тысяч рублей. Кстати, в 90-х шапки покупали примерно за такие же деньги.
А ранее слова президента России Владимира Путина подстегнули моду на кокошники — всего за один вечер спрос на этот русский аксессуар вырос в два раза. Напомним, что глава государства в ходе форума «Валдай» отметил, что всё больше молодых девушек в России носят кокошники. Главу государства такая тенденция обрадовала, он назвал это признаком укрепления общества.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.