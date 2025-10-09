Это по любви: Life.ru поговорил с «амбассадором кокошников» в Госдуме о моде на русское и похвале Путина

Владимир Путин в ходе форума «Валдай» отметил, что всё больше молодых девушек в России носят кокошники. Главу государства такая тенденция обрадовала, он назвал это признаком укрепления общества. «Амбассадор» кокошников есть и в Госдуме — это депутат от «Новых людей» Ксения Горячева. В её коллекции 30 традиционных русских головных уборов. О том, как кокошник стал неотъемлемой частью её образа, о моде на русское и о том, нужно ли ввести их в школьную форму, Ксения рассказала в интервью Life.ru.

Ксения Горячева. Фото © Предоставлено Life.ru

30 кокошников — это много или мало?

— Как кокошник появился в ваших образах?

— Моя дорогая коллега Роза Чемерис подарила мне большой ободок, и он мне очень понравился. Я начала искать, что ещё есть похожего, и тогда мне на глаза попался ободок-кокошник. Тогда у меня появились в коллекции первые два. Они подходили под деловой стиль, но не были ещё никак стилизованы орнаментами, рисунками, украшениями. Потом я уже втянулась и в моей коллекции появилось много самых разных кокошников, сделанных мастерицами из разных городов: кто очень много времени уделяет тому, чтобы сделать украшение, способное вперёд тебя входить в зал.

— Много у вас в коллекции кокошников?

— Сейчас 30. Это немного, наверное. Я за ответственное потребление. Кокошник всё-таки — это то, что девчонки делают долго и кропотливо. Есть на маркетплейсах, но это тоже всё ручная работа. Хочется добавлять ценности и тем, сколько раз в каком кокошнике я выйду в сезон.

Ксения Горячева. Фото © Предоставлено Life.ru

— А есть случаи, когда вы не носите кокошник?

— Когда гуляем с собакой и дома, перед сном. Нет такого, что это часть моего рабочего амплуа. Это часть моей жизни, я просто выхожу в нём, потому что удобно, комфортно, красиво, хорошо.

Ответ барышень в кокошниках на похвалу президента

— Одни хвалят за кокошник, другие критикуют?

— Изначально не было цели, чтобы кокошник стал элементом стиля, элементом какой-то политтехнологии. Понятно, что сейчас придумали огромное количество теорий, какая я прагматичная и продуманная наперёд, что кокошник — задуманный тренд. Но и до меня было много прекрасных дам, которые развивали эту культуру, и она скорее во мне отзывается. Вписывание разных традиционных украшений, уборов, элементов в современную одежду, потому что наши традиции должны быть не только в музее. И то, что сегодня мы можем в официальный костюм встроить то, что в каждом отзывается, это здорово.

— Президент на «Валдае» отметил всех барышень, которые надевают кокошники, и вы среди них, получается, тоже. Приятно?

— Приятно, конечно. Но больше я порадовалась за девочку, которая пришла на урок в кокошнике и которую наругала учительница. Я порадовалась, что, помимо меня, за неё вступился и сам президент. И я думаю, что теперь учитель не против, чтобы ребёнок ходил на урок в головном уборе.

Ксения Горячева. Фото © Предоставлено Life.ru

Аутфит для концерта Кадышевой и кокошник по любви

— Бывали ли вы на концерте Надежды Кадышевой и если пойдёте, то в чём?

— Я мечтаю. Пока только смотрю видео в Интернете и завидую им, людям, которые могут так круто отдохнуть. Я пока не могу совместить свои графики, чтобы слиться в этой энергии, но уверена, что я там, во-первых, не выделялась бы, но точно бы пошла в кокошнике.

Ксения Горячева. Фото © Предоставлено Life.ru

— Есть разные кокошники, разных стилей, разных цветов. Точно есть те, которые соотносятся с вечерними нарядами. Есть те, которые более уместны в рабочей обстановке, есть совсем скромные, есть с какими-то элементами, рисунками. Хочется чего-нибудь разного. Как любое украшение, оно должно быть неповторимым. У меня есть три бренда, которые я очень люблю. Это мастерицы из Костромы «Котома», они делают произведения искусства. Каждый кокошник делается один-два месяца и больше, это кропотливая работа художниц. Есть мама с дочкой из бренда «Моя голова», более современные, они тоже отшивают вручную, много вышивки. И есть удивительный кокошник, в котором я сейчас, бренда «Патриотка» из Всеволожска Ленинградской области. Недавно, кстати, там поставили рекорд, когда почти 1000 женщин одновременно танцевали на площади в кокошниках.

— Приятно ли быть примером, продвигая кокошники?

— Я на это так не смотрю, каждый себя по-разному проявляет. Круто, если кто-то, как я, влюбился в кокошник, и для него это стало способом о чём-то миру сказать. А примером хочется быть в своей законодательной работе.

Ксения Горячева. Фото © Предоставлено Life.ru

— Может, стоит внести кокошник в школьную форму или дарить выпускницам?

— Я думаю, что, как только начинается навязывание, унифицирование чего-то, это теряет свою магию. Поэтому, как и со школьной формой, я считаю, что должен быть выбор, дети должны участвовать в оформлении школьной формы и придумывать, как она должна выглядеть, чтобы им было комфортно. А с кокошником — пусть это будет по любви.