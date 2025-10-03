Россиянки бросились скупать кокошники после слов Путина на «Валдае»

После того, как президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, упомянул о растущей популярности русских народных костюмов, спрос на кокошники взлетел. Один продавец получил 60 заказов только за вчерашний вечер. Наиболее востребованы современные вариации красных кокошников-ободков, что подтверждается статистикой маркетплейсов. Поисковые запросы по слову «кокошник» в Google достигли годового максимума.