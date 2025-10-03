Россиянки бросились скупать кокошники после слов Путина на «Валдае»
Спрос на кокошники в России вырос почти в два раза после слов Путина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Bykova
Россиянки массово начали покупать кокошники. Всего за один вечер спрос на этот русский аксессуар вырос в два раза, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Россиянки бросились скупать кокошники после заявления Путина. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
После того, как президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, упомянул о растущей популярности русских народных костюмов, спрос на кокошники взлетел. Один продавец получил 60 заказов только за вчерашний вечер. Наиболее востребованы современные вариации красных кокошников-ободков, что подтверждается статистикой маркетплейсов. Поисковые запросы по слову «кокошник» в Google достигли годового максимума.
Ранее Путин отметил возрождение среди молодых девушек моды на посещение мероприятий в русских нарядах и кокошниках. По словам главы государства, возрождение этой традиции означает стойкость российского общества перед внешним давлением и попытками разложить его изнутри.
