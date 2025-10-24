Сектор Газа
24 октября, 11:35

Смотрительница Лувра рассказала, что грабителям помешали «забрать все, что они хотели»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Смотрительница Лувра рассказала подробности дерзкого ограбления, произошедшего 19 октября в знаменитом парижском музее. По её словам, в момент нападения в Галерее Аполлона находились пять служащих, они смогли заставить воров бросить часть украшений.

«Они не унесли все, что хотели взять. Все могло закончиться гораздо хуже», — заявила сотрудница музея в эфире радиостанции RTL.

Женщина рассказала, что около 09:30 утра четверо злоумышленников в касках проникли в здание с помощью автогидроподъемника. Когда сотрудники стали выводить людей, они только начали резать стекло.

Дерзкий побег преступников из парижского Лувра попал на видео
Дерзкий побег преступников из парижского Лувра попал на видео

19 октября группа из четырёх человек проникла в музей с помощью автогидроподъёмника и похитила девять ценных ювелирных изделий, включая корону императрицы Евгении — супруги Наполеона III. Позже повреждённую реликвию нашли недалеко от Лувра, судьба остальных украденных украшений остаётся неизвестной. Парижская полиция продолжает расследование и анализирует записи с камер наблюдения. Ущерб от дерзкого ограбления Лувра оценивают в €88 млн.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Франция
  • Общество
