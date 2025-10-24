Смотрительница Лувра рассказала, что грабителям помешали «забрать все, что они хотели»

Смотрительница Лувра рассказала подробности дерзкого ограбления, произошедшего 19 октября в знаменитом парижском музее. По её словам, в момент нападения в Галерее Аполлона находились пять служащих, они смогли заставить воров бросить часть украшений.

«Они не унесли все, что хотели взять. Все могло закончиться гораздо хуже», — заявила сотрудница музея в эфире радиостанции RTL.

Женщина рассказала, что около 09:30 утра четверо злоумышленников в касках проникли в здание с помощью автогидроподъемника. Когда сотрудники стали выводить людей, они только начали резать стекло.

19 октября группа из четырёх человек проникла в музей с помощью автогидроподъёмника и похитила девять ценных ювелирных изделий, включая корону императрицы Евгении — супруги Наполеона III. Позже повреждённую реликвию нашли недалеко от Лувра, судьба остальных украденных украшений остаётся неизвестной. Парижская полиция продолжает расследование и анализирует записи с камер наблюдения. Ущерб от дерзкого ограбления Лувра оценивают в €88 млн.