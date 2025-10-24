Кирилл Дмитриев встретится в США с Уиткоффом, сообщает Axios

Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится в США со спецпосланником Белого дома Стивос Уиткоффом, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Напомним, ранее сегодня западные СМИ сообщили, что Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения официальных переговоров. По их данным, основная цель его визита — продолжение обсуждения вопросов, связанных с двусторонними отношениями между Россией и США.