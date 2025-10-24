Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

24 октября, 12:23

Кирилл Дмитриев встретится в США с Уиткоффом, сообщает Axios

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится в США со спецпосланником Белого дома Стивос Уиткоффом, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Встреча Дмитриева и Уиткофф состоится в пятницу, 24 октября.

Песков: Никто не срывал саммит Путина и Трампа в Будапеште
Напомним, ранее сегодня западные СМИ сообщили, что Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения официальных переговоров. По их данным, основная цель его визита — продолжение обсуждения вопросов, связанных с двусторонними отношениями между Россией и США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
