24 октября, 13:25

Продюсера Леонида Дзюника не избили на улице, а довели фанаты Пугачёвой

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Продюсера Леонида Дзюника, который ранее попал в больницу, не избивали на улице, а довели фанаты Аллы Пугачёвой. В этом он сам признался в беседе с Mash.

Дзюник рассказал, что ему названивали неизвестные и просили замолчать о Примадонне, иначе они объяснят, «как это делается». В итоге продюсер слёг — попал в больницу с тахикардией. Во вторник ему сделали операцию на сердце, он в больнице в тяжёлом состоянии.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что продюсера Леонида Дзюника избили на улице. Дзюник был концертным директором группы t.A.T.u. и Smash!!, генеральным директором компании «Филипп Киркоров продакшн».

    avatar