Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

24 октября, 13:27

Боец поп-ММА Артур Кулинский извинился за антироссийское видео

Обложка © vk.com/aptyp_acab

Боец поп-ММА Артур Кулинский, известный под прозвищем АКАБ, оказался в центре скандала после появления ролика, где он поёт гимн Украины, делает нацистские жесты и выкрикивает русофобские лозунги.

Позже Кулинский опубликовал видео с извинениями, заявив, что не осознавал своих действий. По его словам, перед съёмкой обиженная на него девушка подсыпала запрещённые вещества в алкоголь, из-за чего он «начал творить глупости».

Боец подчеркнул, что не поддерживает ни нацизм, ни Украину, и извинился перед участниками СВО и сотрудниками правоохранительных органов, назвав своё поведение «позором».

Артур Кулинский выступает в поп-ММА-лигах и известен эпатажным поведением. В последние годы индустрия поп-ММА не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с драками вне ринга, провокационными заявлениями и политическими выходками бойцов.

Марина Фещенко
