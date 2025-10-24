Сектор Газа
24 октября, 14:06

Центробанк ответил на упрёк сердитого Лаврентия из-за обвала рынка ножей в CS2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DrWALL

Во время трансляции заседания ЦБ один из присутствующих онлайн задал вопрос о ножах в игре Counter-Strike (CS2). Пресс-служба Центробанка заявила, что к рынку внутри компьютерной игры регулятор отношения не имеет.

«Лаврентий, рынок ножей в CS мы не регулируем»,— написали представители Центробанка в чате трансляции во «ВКонтакте». На что возмущённый пользователь чуть остыл и ответил: «А, тогда простите».

Перчатки, ножи и оружие, с которыми бегают игроки на игровых картах, продаётся за реальные деньги. Порой, совсем не маленькие. Обновление CS2 от 23 октября обрушило рынок скинов: за сутки он потерял $2 млрд. Ключевой фактор — пересмотр механики обмена. Если вкратце, то теперь получить редкие игровые скины стало куда проще, из-за чего цены существенно снизились, зато подскочила стоимость «ингредиентов» для крафта. К примеру, нож-бабочка подешевел примерно со 150 до 45 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что шторм на рынке в CS2 вызван запретом владельцев игровых бирж на проведение операций с недорогими скинами после масштабного обвала. Недовольных сейчас полно: инвентарь владельцев редких моделей стал стоить существенно дешевле, а другие игроки жалуются на невозможность покупать базовые предметы.

Владимир Озеров
