Рынок скинов в Counter-Strike за считанные часы обрушился почти на $2 млрд

Владельцы игровых бирж приостановили операции с недорогими скинами после масштабного обвала рынка в компьютерном шутере Counter-Strike 2. Такие меры направлены на предотвращение дальнейшего обесценивания премиальных моделей оружия в компьютерной игре, сообщает SHOT.

Капитализация торговых площадок сократилась почти на 2 миллиарда долларов после ночного обновления Counter-Strike 2. Значительное падение стоимости вызвано изменением механизма получения дорогостоящих скинов — теперь их можно создавать из доступных недорогих моделей. Это спровоцировало массовый ажиотажный спрос среди пользователей, пытающихся скупить дешёвые предметы.

Введённые ограничения вызвали неоднозначную реакцию среди игрового сообщества. Владельцы редких скинов столкнулись с существенным снижением стоимости своих коллекций, тогда как другие игроки остались недовольны невозможностью приобретать базовые предметы.

