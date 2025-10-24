«‎Мне стало плохо!» Лукашенко рвёт и мечет из-за безответственных чиновников

Лукашенко подчеркнул, что за годы руководства страной не утратил способности остро реагировать на проблемы. Он обратил внимание министров на необходимость более ответственного подхода к работе в регионе.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белоруссии на автозаправочных станциях сложилась непростая ситуация, где образовались очереди из-за автолюбителей, которые, оставляя свои машины в неположенных местах, отправляются пить кофе в придорожные кафе, перегораживая при этом проезд. Лукашенко, комментируя эту проблему на совещании 16 октября, напомнил, что изначально именно население просило организовать на АЗС дополнительные услуги. Глава государства с иронией отметил, что теперь реализация этих пожеланий привела к парадоксальной ситуации, когда водители не могут заправить автомобили из-за машин, брошенных другими посетителями.