«Мне стало плохо!» Лукашенко рвёт и мечет из-за безответственных чиновников
Лукашенко отчитал чиновников из-за ужаснейшей ситуации в Витебской области
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал ситуацию в Витебской области, обвинив местные власти в безответственности на всех уровнях. Нагоняй сверху чиновники получили в ходе рабочего совещания.
«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — возмутился белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что за годы руководства страной не утратил способности остро реагировать на проблемы. Он обратил внимание министров на необходимость более ответственного подхода к работе в регионе.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белоруссии на автозаправочных станциях сложилась непростая ситуация, где образовались очереди из-за автолюбителей, которые, оставляя свои машины в неположенных местах, отправляются пить кофе в придорожные кафе, перегораживая при этом проезд. Лукашенко, комментируя эту проблему на совещании 16 октября, напомнил, что изначально именно население просило организовать на АЗС дополнительные услуги. Глава государства с иронией отметил, что теперь реализация этих пожеланий привела к парадоксальной ситуации, когда водители не могут заправить автомобили из-за машин, брошенных другими посетителями.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.