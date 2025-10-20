Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 10:39

Политолог ответил, зачем Лукашенко вызывает Зеленского на разговор

Обложка © Life, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Минск хочет повысить свою субъектность и значимость, поэтому глава КГБ Белоруссии делает заявления о проработке встречи Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Об этом в беседе с Life.ru заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ политолог Богдан Безпалько.

«Я не уверен, что сейчас актуальна встреча Зеленского и Лукашенко. Минск в конфликте мало что решает: это действительно союзник России, но в целом это государство, в этом конфликте участие напрямую не принимающее. Тем не менее что может Минск предложить Зеленскому? Только купить воздух», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что судьбу украинского конфликта определяют другие политики из экономически, демографически, политически мощных государств: это Китай, Индия, Бразилия, Россия, США и ряд других.

«‎Я его сыном считал!» Лукашенко поставил Зеленского на место после хамского выпада
Напомним, ранее Александр Лукашенко советовал Зеленскому не упустить шанс на мир. Белорусский лидер заявил, что «счастье Украине принесут только славянские государства», и предложил Киеву договориться ради будущего страны. Позже стало известно, что КГБ Белоруссии ведёт работу по установлению контактов Лукашенко и Зеленского.

Екатерина Хмелева
