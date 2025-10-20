Политолог ответил, зачем Лукашенко вызывает Зеленского на разговор

Минск хочет повысить свою субъектность и значимость, поэтому глава КГБ Белоруссии делает заявления о проработке встречи Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Об этом в беседе с Life.ru заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ политолог Богдан Безпалько.

«Я не уверен, что сейчас актуальна встреча Зеленского и Лукашенко. Минск в конфликте мало что решает: это действительно союзник России, но в целом это государство, в этом конфликте участие напрямую не принимающее. Тем не менее что может Минск предложить Зеленскому? Только купить воздух», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что судьбу украинского конфликта определяют другие политики из экономически, демографически, политически мощных государств: это Китай, Индия, Бразилия, Россия, США и ряд других.