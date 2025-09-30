«‎Я его сыном считал!» Лукашенко поставил Зеленского на место после хамского выпада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о нём и российском лидере Владимире Путине. Во время общения с главами правительственных делегаций Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ он назвал полной чепухой утверждения о том, что он с российским президентом обсуждает что-то во вред другим.

«Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная», — констатировал он.