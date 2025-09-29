«Дёргание и пустые слова»: В Раде жёстко проехались по Зеленскому после слов о Лукашенко
Депутат Рады Дмитрук: Слова Зеленского о Лукашенко дискредитируют его самого
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Высказывания главы украинского режима Владимира Зеленского о белорусском лидере Александре Лукашенко подрывают к нему доверие и показывают уровень его общения. Таким образом депутат Верховной рады Артём Дмитрук отреагировал на резкое высказывание экс-комика.
«Я могу сказать это как человек, который лично говорил с Зеленским: уровень его общения — ниже всякой критики. Ничего, кроме угроз, нервного дёргания и пустых слов», — заявил Дмитрук.
Парламентарий отметил, что подобные заявления лишь дискредитируют главу государства и не способствуют улучшению отношений с соседями. По его мнению, подобная манера поведения Зеленского вызывает сомнения и в его подходе к диалогу с другими мировыми лидерами, включая президента США Дональда Трампа.
Напомним, ранее главарь украинского режима Владимир Зеленский оскорбил белорусского лидера Александра Лукашенко в ответ на предложение о мирном соглашении. Экс-комик, в частности, назвал белорусского лидера «стариком, который живёт в своём мире». Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский должен прекратить агрессивную риторику, поскольку уже имеется конкретный план по прекращению боевых действий.
