«Дёргание и пустые слова»: В Раде жёстко проехались по Зеленскому после слов о Лукашенко

Высказывания главы украинского режима Владимира Зеленского о белорусском лидере Александре Лукашенко подрывают к нему доверие и показывают уровень его общения. Таким образом депутат Верховной рады Артём Дмитрук отреагировал на резкое высказывание экс-комика.

«Я могу сказать это как человек, который лично говорил с Зеленским: уровень его общения — ниже всякой критики. Ничего, кроме угроз, нервного дёргания и пустых слов», — заявил Дмитрук.

Парламентарий отметил, что подобные заявления лишь дискредитируют главу государства и не способствуют улучшению отношений с соседями. По его мнению, подобная манера поведения Зеленского вызывает сомнения и в его подходе к диалогу с другими мировыми лидерами, включая президента США Дональда Трампа.