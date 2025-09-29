Интервидение
29 сентября, 13:04

«Дёргание и пустые слова»: В Раде жёстко проехались по Зеленскому после слов о Лукашенко

Депутат Рады Дмитрук: Слова Зеленского о Лукашенко дискредитируют его самого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Высказывания главы украинского режима Владимира Зеленского о белорусском лидере Александре Лукашенко подрывают к нему доверие и показывают уровень его общения. Таким образом депутат Верховной рады Артём Дмитрук отреагировал на резкое высказывание экс-комика.

«Я могу сказать это как человек, который лично говорил с Зеленским: уровень его общения — ниже всякой критики. Ничего, кроме угроз, нервного дёргания и пустых слов», — заявил Дмитрук.

Парламентарий отметил, что подобные заявления лишь дискредитируют главу государства и не способствуют улучшению отношений с соседями. По его мнению, подобная манера поведения Зеленского вызывает сомнения и в его подходе к диалогу с другими мировыми лидерами, включая президента США Дональда Трампа.

«Обольщаться не надо»: Лукашенко раскрыл коварный план США против России
Напомним, ранее главарь украинского режима Владимир Зеленский оскорбил белорусского лидера Александра Лукашенко в ответ на предложение о мирном соглашении. Экс-комик, в частности, назвал белорусского лидера «стариком, который живёт в своём мире». Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский должен прекратить агрессивную риторику, поскольку уже имеется конкретный план по прекращению боевых действий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
