19 октября, 20:02

КГБ Белоруссии готовит возможные контакты Лукашенко и Зеленского

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Минск протягивает руку Киеву. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведётся работа по установлению контактов между Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским. Минск, по его словам, готов к диалогу и ищет пути к компромиссу, но теперь всё зависит от украинской стороны.

«Есть позиция: нужно встречаться и в этой сложнейшей обстановке искать консенсус. Эта работа ведётся. Конечно, многое зависит от Киева», – пояснил Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что президент Лукашенко стремится стабилизировать обстановку в регионе и не допустит дальнейшего обострения.

«Убеждён, что только тихие и спокойные переговоры могут привести к решению конфликта», – отметил глава КГБ.

Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко советовал Зеленскому не упустить шанс на мир. Белорусский лидер заявил, что «счастье Украине принесут только славянские государства» и предложил Киеву договориться ради будущего страны.

