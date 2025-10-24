Сектор Газа
24 октября, 13:51

Один человек погиб в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти

Жёсткое ДТП произошло на автодороге «Петербург-Ручьи» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Фото © МЧС России

Один из пострадавших в результате жёсткого ДТП с участием рейсового автобуса в Ломоносовском районе Ленинградской области скончался в больнице. Уточнённые данные приводит ГАИ.

«В аварии пострадали шестеро пассажиров автобуса, один из которых впоследствии скончался в больнице. Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

По уточненным данным, авария случилась около 13:20 на автодороге «Санкт-Петербург — Ручьи» возле деревни Большая Ижора. На месте происшествия продолжают работать сотрудники дорожной полиции.

