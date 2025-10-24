Онищенко назвал плюсы и минусы ежегодной компенсации за неиспользованный отпуск

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко прокомментировал инициативу о введении ежегодной компенсации за неиспользованный отпуск, отметив как положительные, так и отрицательные стороны такого решения.

По его словам, предоставление отпуска изначально было одним из главных социальных достижений советского времени.

Это было большим завоеванием социализма. Тогда развивалось санаторно-курортное движение, создавались учреждения отдыха. Это не просто привилегия, а медицинская необходимость: 11 месяцев человек работает, 12-й — отдыхает Геннадий Онищенко академик РАН

Он подчеркнул, что в советский период гражданам, которые по разным причинам не брали отпуск, могли выплачивать компенсацию. Однако в постсоветское время законодательство изменилось: теперь работодатели обязаны предоставлять отпуск, а выплата компенсации без него запрещена.

«Это тоже трактуется как забота о здоровье человека. Есть профессии, где невозможно не отдыхать — например, у шахтёров организм изнашивается слишком быстро», — отметил Онищенко.

При этом академик считает, что полностью запрещать компенсацию неправильно.

«Да, с медицинской точки зрения человеку нужно отдыхать, но в реальных жизненных условиях важно дать право выбора — взять отпуск или получить за него компенсацию», — заявил он.

Онищенко добавил, что возвращение к советской модели, где была возможность выбора, может стать компромиссным решением между заботой о здоровье работников и их экономическими интересами.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянам предлагают дать возможность по собственной инициативе получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам календарного года, даже если они продолжают трудиться. С таким предложением обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову депутаты партии «Новые люди» Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Олег Леонов.