В России предложили выплачивать компенсацию за неотгулянный отпуск каждый год

Работникам предлагают дать возможность по собственной инициативе получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам календарного года, даже если они продолжают трудиться. С таким предложением обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову депутаты партии «Новые люди» Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Олег Леонов. Документ оказался в распоряжение Life.ru.

В настоящее время Трудовой кодекс РФ предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска преимущественно при прекращении трудового договора. Согласно статье 126, компенсация возможна только за отпуск, предоставленный сверх минимальной гарантированной нормы в 28 календарных дней, и исключительно по письменному заявлению сотрудника.

«Для решения обозначенной проблемы считаем необходимым внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, предоставив работникам право по своему желанию получать денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска по итогам календарного года, даже если они продолжают трудовую деятельность и не увольняются. Реализация такого права должна происходить исключительно на основе личного письменного заявления работника и по его инициативе», — говорится в обращении.

Авторы инициативы подчёркивают, что нововведение позволит работодателям снизить объём накопленных «отпускных долгов» и уменьшить финансовую нагрузку при единовременных выплатах компенсаций при увольнении.

