В Петербурге прекратили уличную торговлю на «Апрашке»

В Санкт-Петербурге полностью закрыта уличная торговля в историческом Апраксином дворе. Об этом заявил вице-губернатор Игоря Потапенко во время прямой линии 24 октября.

«На «Апрашке» территория приведена в очень качественный вид — нет уличной торговли, начали укладывать асфальт, в дальнейшем все будет совершенствоваться», — приводит цитату чиновника 78.ru.

Он подчеркнул, что теперь торговля будет осуществляться исключительно в законном порядке.

Накануне в Апраксином дворе прошли аукционы по аренде помещений с пониженной ставкой. На торги были выставлены несколько торговых объектов, что позволит предпринимателям продолжить работу в легальном формате.