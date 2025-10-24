Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 15:33

Инфекционист: Реактивный полиомиелит может привести к параличу у детей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полиомиелит у ребёнка способен развиться стремительно и вызвать необратимые последствия вплоть до паралича за считанные часы, сообщил врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО.

По его словам, в отличие от большинства детских инфекций, которые развиваются постепенно, полиовирус поражает моторные нейроны спинного мозга. Это может привести к быстрому развитию паралича, дыхательной недостаточности и даже смерти.

Спасения нет: Названы болезни, которые останутся с человечеством навсегда
Спасения нет: Названы болезни, которые останутся с человечеством навсегда

Неронов отметил, что тяжёлые формы болезни встречаются редко — паралитическая форма развивается у 0,1–1% заболевших. Однако именно её внезапность делает заболевание крайне опасным: «Паралич может возникнуть на фоне полного внешнего благополучия — без кашля, насморка или других типичных признаков болезни».

Полиомиелит — острое вирусное заболевание, которое поражает нервную систему и чаще всего развивается у детей младшего возраста. Единственный надёжный способ профилактики болезни — вакцинация. Россия считается страной, свободной от дикого полиовируса, однако случаи завоза инфекции из других регионов фиксировались. Медики подчёркивают, что отказ от прививок повышает риск вспышек и делает заболевание вновь актуальной угрозой.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Спасения нет: Названы болезни, которые останутся с человечеством навсегда
Спасения нет: Названы болезни, которые останутся с человечеством навсегда
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar