Французскую биатлонистку Симон приговорили к тюремному сроку с отсрочкой за кражу

Суд во Франции приговорил биатлонистку Жюли Симон к трём месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 15 тысяч евро за использование чужих банковских карт для оплаты покупок. Об этом сообщает издание Ledauphine.

Следствие установило, что с 2021 по 2022 год спортсменка совершила три покупки на сумму свыше одной тысячи евро, расплачиваясь чужими картами — в том числе картой своей партнёрши по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше.

На заседании суда Симон признала вину и принесла извинения пострадавшим.

«Я признаю факты краж. Я запаниковала, замкнулась в себе, когда мне сказали об этом в федерации. Не могу объяснить свои мотивы и не могу представить себя совершающей эти действия», — сказала она.