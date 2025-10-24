Французскую биатлонистку Симон приговорили к тюремному сроку с отсрочкой за кражу
Обложка © Wikipedia / Sandro Halank
Суд во Франции приговорил биатлонистку Жюли Симон к трём месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 15 тысяч евро за использование чужих банковских карт для оплаты покупок. Об этом сообщает издание Ledauphine.
Следствие установило, что с 2021 по 2022 год спортсменка совершила три покупки на сумму свыше одной тысячи евро, расплачиваясь чужими картами — в том числе картой своей партнёрши по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше.
На заседании суда Симон признала вину и принесла извинения пострадавшим.
«Я признаю факты краж. Я запаниковала, замкнулась в себе, когда мне сказали об этом в федерации. Не могу объяснить свои мотивы и не могу представить себя совершающей эти действия», — сказала она.
Жюли Симон — одна из самых успешных биатлонисток Франции последних лет, обладательница Большого хрустального глобуса сезона 2022/2023 и чемпионка мира. Скандал с использованием чужих банковских карт разразился весной 2023 года и стал причиной разрыва её отношений с частью команды. После обвинений Федерация биатлона Франции временно отстранила Симон от участия в сборе национальной команды.
