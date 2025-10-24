«Первое свидание» вернулось: в Москве показали обновлённый мюзикл о современной любви

Мюзикл «Первое свидание» уже шесть лет знаком московским зрителям, однако в новом сезоне его перенесли из Паркетного зала МДМ на основную сцену, оснастив современными декорациями, мультимедийным контентом и свежим сценическим ритмом. Премьера версии 2.0 в адаптации компании «Бродвей Москва» уже успела побывать в Пекине и Харбине, где российская труппа собрала восторженные отзывы зрителей.

Продюсер проекта Дмитрий Богачёв, известный по постановкам «Призрак Оперы», Mamma Mia! и «Ничего не бойся, я с тобой», рассказал, что впервые увидел «First Date» на Бродвее в 2013 году и сразу понял, что история близка российской публике: «Мы сделали спектакль более динамичным, актуальным и живым, но при этом сохранили его человечность и искренность». Хореограф-постановщик Ирина Кашуба отметила, что в мюзикле соединились разные танцевальные стили — от страстного танго и клезмерских мотивов до уличных танцев и классики Бродвея. Исполнительница роли Кейси Юлия Чуракова призналась, что героиня ей особенно близка: «Это история о смелости быть собой и открываться людям». Анастасия Стоцкая отметила, что «любовь, музыка и юмор — это всегда то, что нужно», а Ирина Безрукова добавила, что «в обновлённой версии появились новые краски, ритмы, шутки и декорации, но главное — осталась вера в любовь».