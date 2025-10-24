Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 октября, 19:20

Путин разрешил ввоз товаров из Киргизии и Казахстана без маркировки ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин разрешил ввозить товары из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС до 10 декабря 2025 года. Соответствующий указ был подписан главой государства 24 октября.

Российские юридические лица могут ввозить автомобильным транспортом через российско-казахстанскую границу товары без документов, подтверждающих их статус как товаров Евразийского экономического союза.

В указе подчёркивается, что при соблюдении определенных условий такой ввоз не будет считаться нарушением таможенного законодательства и обязанностей по маркировке товаров.

Ранее сообщалось, что совет Европейского союза ввёл новые финансовые ограничения в рамках 19-го пакета санкций, распространив их на ряд банков Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Согласно опубликованному в «Официальном журнале ЕС» постановлению, под ограничения попали белорусские Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк, филиалы трёх российских банков в Беларуси и Казахстане, а также киргизские банки «Толубай» и Евразийский сберегательный банк, таджикские Dushanbe City Bank, «Спитамен» и Коммерцбанк.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
