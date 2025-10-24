Сектор Газа
На Западе назвали встречу Зеленского с Карлом III в Британии костюмированным парадом

Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Heide Pinkall

Ирландский журналист Чей Боуз охарактеризовал встречу Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III в Лондоне как театрализованный парад. В своём посте в соцсети Х он отметил, что событие больше похоже на шутку.

«Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами. Оба зависят от подачек налогоплательщиков. Оба следуют чужому сценарию. Им обоим плевать на людей, финансирующих их роскошный образ жизни», написал он.

Зеленский посетил Великобританию для встречи с королём Карлом III. Приём прошёл в Виндзорском замке перед его встречей с премьер-министром Киром Стармером. Также в пятницу в Лондоне запланировано совещание «коалиции желающих» в смешанном формате. На нём ожидают участие Владимира Зеленского, премьер-министров Дании Метте Фредериксен и Нидерландов Дика Схофа, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Примерно 20 лидеров подключатся к совещанию онлайн.

