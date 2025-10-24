Прокуратура показала видео момента обрушения крыши на Ладожском вокзале

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга произошло частичное обрушение конструкции крыши над 12-й платформой. Доступ на пострадавший участок сейчас ограничен.

Момент обрушения крыши на Ладожском вокзале. Видео © Северо-Западная транспортная прокуратура

В связи с инцидентом Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство изучает, соблюдалось ли законодательство о безопасности на объекте транспортной инфраструктуры, а также не были ли нарушены права пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Октябрьская железная дорога подтвердила частичное обрушение асфальта в зоне парковки. Движение поездов не нарушено. Для выяснения причин происхождения работает комиссия ОЖД.

Вокзал работает в обычном режиме, однако 12-й путь остается закрытым до тех пор, пока последствия не устранят. Также продолжает действовать запрет на вход в здание со стороны улицы Зольная, сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт. Кроме того, до проверки специалистов будет полностью перекрыта надземная парковка вокзала. Её обследование намечено на завтра.