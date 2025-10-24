Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 19:13

Прокуратура показала видео момента обрушения крыши на Ладожском вокзале

Обложка © Северо-Западная транспортная прокуратура

Обложка © Северо-Западная транспортная прокуратура

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга произошло частичное обрушение конструкции крыши над 12-й платформой. Доступ на пострадавший участок сейчас ограничен.

Момент обрушения крыши на Ладожском вокзале. Видео © Северо-Западная транспортная прокуратура

В связи с инцидентом Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство изучает, соблюдалось ли законодательство о безопасности на объекте транспортной инфраструктуры, а также не были ли нарушены права пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Октябрьская железная дорога подтвердила частичное обрушение асфальта в зоне парковки. Движение поездов не нарушено. Для выяснения причин происхождения работает комиссия ОЖД.

Вокзал работает в обычном режиме, однако 12-й путь остается закрытым до тех пор, пока последствия не устранят. Также продолжает действовать запрет на вход в здание со стороны улицы Зольная, сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт. Кроме того, до проверки специалистов будет полностью перекрыта надземная парковка вокзала. Её обследование намечено на завтра.

Потолок обрушился в школе в Забайкалье спустя два года после капремонта
Потолок обрушился в школе в Забайкалье спустя два года после капремонта

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar