24 октября, 10:14

Потолок обрушился в школе в Забайкалье спустя два года после капремонта

Обложка © freepik

В школе №14 города Балей Забайкальского края, где недавно завершили капитальный ремонт, произошло обрушение части потолка в классе. Инцидент прокомментировали в прокуратуре региона, которая организовала проверку.

ЧП случилось во время занятий — преподаватель оперативно вывела детей в коридор, никто не пострадал. Надзорное ведомство начало проверку после публикаций в СМИ и соцсетях.

В Забайкалье потолок в школе рухнул спустя 2 года после капремонта. Видео © Telegram / LENTA75.RU

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении ремонта в школе, содержании имущества и обеспечении безопасности образовательного процесса», — заявили в прокуратуре Забайкальского края.

По итогам проверки будут приняты меры для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в Детской клинической больнице №1 произошло частичное обрушение потолочных конструкций и элементов кровли на третьем этаже хирургического отделения. По информации региональной прокуратуры, потребовалась экстренная эвакуация 46 несовершеннолетних пациентов. Медицинское учреждение, расположенное на ул. Вертковской, функционирует с 1952 года.

