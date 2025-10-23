Сектор Газа
Регион
23 октября, 08:08

В детской больнице в Новосибирске обрушился потолок

Обложка © Прокуратура Новосибирской области

В Детской больнице № 1 в Новосибирске рухнул потолок, была проведена эвакуация 46 маленьких пациентов. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Согласно сообщению надзорного ведомства, инцидент произошел приблизительно в 12:10 по местному времени на третьем этаже хирургического блока. Кроме того, было отмечено, что обрушение затронуло и фрагмент кровли здания. Историческая справка указывает, что данное медицинское учреждение, расположенное на улице Вертковской, было введено в эксплуатацию в 1952 году.

Маленькие пациенты сняли первые минуты после обрушения потолка. Видео © Telegram / Mash Siberia

«По моему поручению специалисты министерства строительства обследуют состояние конструкций здания. Решение о восстановлении поврежденного корпуса будем принимать после выяснения причин аварии», — добавил губернатор региона Андрей Травников.

В Саратове частично обрушился аварийный дом

Ранее четыре человека погибли при пожаре в аварийном доме в Новосибирске, который должен был быть расселён до 2026 года. Эвакуированы 26 жильцов, которым мэрия пообещала временное жильё. Дом был признан аварийным ещё до трагедии, но расселение не завершили в установленные сроки.

Оксана Попова
