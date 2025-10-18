В Саратове частично обрушился аварийный дом

В Саратове произошло частичное обрушение аварийного жилого дома, но благодаря своевременно принятым мерам, никто не пострадал. Об этом в своём официальном заявлении сообщил мэр города Михаил Исаев.

Спасательные службы региона оперативно эвакуировали 18 жильцов, включая четырёх несовершеннолетних. Все они будут размещены во временном пункте проживания до решения дальнейших вопросов расселения. По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело о халатности, связанной с обрушением несущей стены здания.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в аварийном доме в Новосибирске, который должен был быть расселён до 2026 года. Эвакуированы 26 жильцов, которым мэрия пообещала временное жильё. Дом был признан аварийным ещё до трагедии, но расселение не завершили в установленные сроки.