17 октября, 09:39

В жилом доме Бухареста прогремел взрыв, есть жертвы

В Бухаресте произошёл взрыв газа в жилом доме, двое погибших, четверо раненых. Обложка © Х / TVR Info

На юго-западе Бухареста в районе Рахов мощный взрыв разрушил два верхних этажа восьмиэтажного дома, в результате погибли два человека, ещё одиннадцать получили ранения. Об этом сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на городской Инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

В Бухаресте произошёл взрыв газа в жилом доме, двое погибших, четверо раненых. Видео © Х / Lucian Mindruta

«Два человека погибли, одиннадцать получили ранения. На месте работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи. Активирован «красный план» экстренного реагирования», — говорится в сообщении.

Сильнее всего пострадали квартиры в угловых секциях. Взрыв разрушил два верхних этажа дома, причины происшествия уточняются. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за утечки бытового газа.

Ранее стало известно о взрыве в четырёхэтажном жилом доме в Красном Луче ЛНР. Причиной инцидента могла стать утечка бытового газа. После взрыва здание получило серьёзные повреждения — ударная волна разрушила крышу и несколько квартир. По силе детонации кирпичи разлетелись на проезжую часть.

Милена Скрипальщикова
