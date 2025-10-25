Сектор Газа
24 октября, 21:40

Аэропорты Вильнюса и Каунаса приостановили работу из-за метеозондов

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Работа двух ключевых аэропортов Литвы была приостановлена. Согласно официальному заявлению министерства транспорта, движение воздушных судов в аэропорту Вильнюса прекратилось в 20:31, а в Каунасе — в 20:36 по московскому времени.

Причиной введения ограничений стали якобы метеозонды, появившиеся в воздушном пространстве страны. Ограничения затронув семь рейсов: четыре в Вильнюсе и три в Каунасе.

В Литве захотели оштрафовать робота-уборщика за русскую речь, но не смогли
Ранее Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, объяснив это борьбой с «сигаретными метеозондами». Премьер-министр Инга Ругинене подтвердила, что КПП «Шальчининкай» и «Мядининкай» будут закрыты до 12:00 следующего дня.

