Аэропорты Вильнюса и Каунаса приостановили работу из-за метеозондов

Работа двух ключевых аэропортов Литвы была приостановлена. Согласно официальному заявлению министерства транспорта, движение воздушных судов в аэропорту Вильнюса прекратилось в 20:31, а в Каунасе — в 20:36 по московскому времени.

Причиной введения ограничений стали якобы метеозонды, появившиеся в воздушном пространстве страны. Ограничения затронув семь рейсов: четыре в Вильнюсе и три в Каунасе.

Ранее Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, объяснив это борьбой с «сигаретными метеозондами». Премьер-министр Инга Ругинене подтвердила, что КПП «Шальчининкай» и «Мядининкай» будут закрыты до 12:00 следующего дня.