В Сочи произошёл мощный взрыв в жилом доме
Обложка © SHOT
В Центральном районе Сочи произошел мощный взрыв в жилой многоэтажке. ЧП случилось ночью на улице Тимирязева, сообщает SHOT.
Последствия взрыва в жилом доме в Сочи. Видео © SHOT
По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие. Взрывной волной на пятом этаже здания вырвало часть стены, а также выбило стёкла минимум в трех квартирах. Сообщается о повреждениях припаркованных автомобилей и соседних построек.
На место происшествия оперативно выехали спасательные и аварийные службы для ликвидации последствий и оказания помощи. Точные причины взрыва в настоящее время устанавливаются.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.