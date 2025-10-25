Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 22:50

В Сочи произошёл мощный взрыв в жилом доме

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

В Центральном районе Сочи произошел мощный взрыв в жилой многоэтажке. ЧП случилось ночью на улице Тимирязева, сообщает SHOT.

Последствия взрыва в жилом доме в Сочи. Видео © SHOT

По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие. Взрывной волной на пятом этаже здания вырвало часть стены, а также выбило стёкла минимум в трех квартирах. Сообщается о повреждениях припаркованных автомобилей и соседних построек.

На место происшествия оперативно выехали спасательные и аварийные службы для ликвидации последствий и оказания помощи. Точные причины взрыва в настоящее время устанавливаются.

В жилой многоэтажке в Элисте произошёл взрыв, пострадали два человека
В жилой многоэтажке в Элисте произошёл взрыв, пострадали два человека

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar