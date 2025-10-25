В Сочи произошёл мощный взрыв в жилом доме

В Центральном районе Сочи произошел мощный взрыв в жилой многоэтажке. ЧП случилось ночью на улице Тимирязева, сообщает SHOT.

Последствия взрыва в жилом доме в Сочи. Видео © SHOT

По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие. Взрывной волной на пятом этаже здания вырвало часть стены, а также выбило стёкла минимум в трех квартирах. Сообщается о повреждениях припаркованных автомобилей и соседних построек.

На место происшествия оперативно выехали спасательные и аварийные службы для ликвидации последствий и оказания помощи. Точные причины взрыва в настоящее время устанавливаются.