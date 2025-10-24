В жилой многоэтажке в Элисте произошёл взрыв, пострадали два человека

В Элисте произошёл взрыв в квартире многоэтажного жилого дома, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает SHOT.

По предварительной информации, причиной инцидента могло стать срабатывание осколочной гранаты внутри помещения. Силами экстренных служб из девятиэтажного здания в седьмом микрорайоне города было эвакуировано около 60 жильцов. На месте продолжают работу оперативные службы.