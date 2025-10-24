Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 октября, 18:57

В жилой многоэтажке в Элисте произошёл взрыв, пострадали два человека

Вид на Элисту. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

В Элисте произошёл взрыв в квартире многоэтажного жилого дома, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает SHOT.

По предварительной информации, причиной инцидента могло стать срабатывание осколочной гранаты внутри помещения. Силами экстренных служб из девятиэтажного здания в седьмом микрорайоне города было эвакуировано около 60 жильцов. На месте продолжают работу оперативные службы.

Ранее Life.ru сообщал, как сегодня утром дрон ВСУ ударил по жилому дому в Красногорске. В результате атаки пострадали пятеро человек, включая ребёнка, которого вынесли на окровавленных носилках из разрушенного здания. Глава муниципалитета Дмитрий Волков навестил пострадавших, отметив, что все они пребывают в сознании, а травмированный мальчик был оперативно доставлен в Детский клинический центр имени Л. Рошаля для оказания специализированной помощи — к настоящему моменту ребёнка успешно прооперировали. Власти также пообещали обеспечить временным жильём всех жильцов повреждённого дома.

