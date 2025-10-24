Число пострадавших из-за смертоносного взрыва на заводе в Копейске достигло 35

Количество пострадавших в результате взрыва в цеху на заводе в Копейске, который унёс 12 жизней, достигло 35 человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

