Число пострадавших из-за смертоносного взрыва на заводе в Копейске достигло 35
Обложка © Life.ru / GigaCgat
Количество пострадавших в результате взрыва в цеху на заводе в Копейске, который унёс 12 жизней, достигло 35 человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
«Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске, по уточнённой информации, возросло до 35 человек», — сказал собеседник агентства.
Напомним, взрыв на заводе в Копейске прогремел вечером 22 октября. Версия с прилётом беспилотника не подтвердилась. Согласно информации губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в результате происшествия погибли 12 человек. В связи с трагедией в районе был введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура для 135-тысячного города. Семьи погибших получат по 10 миллионов рублей.
