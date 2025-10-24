Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 09:55

Число пострадавших из-за смертоносного взрыва на заводе в Копейске достигло 35

Обложка © Life.ru / GigaCgat

Обложка © Life.ru / GigaCgat

Количество пострадавших в результате взрыва в цеху на заводе в Копейске, который унёс 12 жизней, достигло 35 человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

«Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске, по уточнённой информации, возросло до 35 человек»,сказал собеседник агентства.

Траур в Копейске: Сотни скорбящих «‎утопили» танк в цветах и плачут по жертвам взрыва на заводе
Траур в Копейске: Сотни скорбящих «‎утопили» танк в цветах и плачут по жертвам взрыва на заводе

Напомним, взрыв на заводе в Копейске прогремел вечером 22 октября. Версия с прилётом беспилотника не подтвердилась. Согласно информации губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в результате происшествия погибли 12 человек. В связи с трагедией в районе был введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура для 135-тысячного города. Семьи погибших получат по 10 миллионов рублей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar