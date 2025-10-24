Сектор Газа
24 октября, 08:44

Семьи погибших при взрыве на заводе в Копейске получат по 10 миллионов рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / urban_reporter

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что родственникам погибших при взрыве на заводе в Копейске выплатят по 10 млн рублей. Пострадавшие получат компенсации от 1 до 2 млн рублей в зависимости от тяжести травм.

По словам Текслера, решение о выплатах принято самим предприятием.

Траур в Копейске: Сотни скорбящих «‎утопили» танк в цветах и плачут по жертвам взрыва на заводе
Копейск — промышленный город-спутник Челябинска, где сосредоточены предприятия машиностроения, химической и угольной промышленности. Население города превышает 135 тысяч человек. Взрыв на предприятии в Копейске прогремел вечером 22 октября, в результате погибло 10 человек. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. В районе Копейска, введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии.

