Семьи погибших при взрыве на заводе в Копейске получат по 10 миллионов рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / urban_reporter
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что родственникам погибших при взрыве на заводе в Копейске выплатят по 10 млн рублей. Пострадавшие получат компенсации от 1 до 2 млн рублей в зависимости от тяжести травм.
По словам Текслера, решение о выплатах принято самим предприятием.
Копейск — промышленный город-спутник Челябинска, где сосредоточены предприятия машиностроения, химической и угольной промышленности. Население города превышает 135 тысяч человек. Взрыв на предприятии в Копейске прогремел вечером 22 октября, в результате погибло 10 человек. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. В районе Копейска, введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии.
