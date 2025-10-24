Траур в Копейске: Сотни скорбящих «‎утопили» танк в цветах и плачут по жертвам взрыва на заводе

В Копейске Челябинской области 24 октября был объявлен Днем памяти и скорби после трагедии, произошедшей на местном заводе. В день траура сотни жителей города, школьники и сотрудники предприятий собрались в Парке Победы, чтобы возложить цветы к памятнику-танку, который был установлен у входа в парк в 2025 году как подарок коллективом завода, на котором произошёл взрыв.

Эмоции переполняли всех, кто пришёл в этот день. Люди не могли сдержать слёз, они делились горем и выражали соболезнования родным погибших. Танк, символизирующий победу и мужество, теперь стал немым свидетелем и символом трагедии, унесшей жизни 12 человек. Это был не просто памятник — он стал местом, где горожане могли выразить свою боль и память о тех, кто больше не вернётся домой.

Видео © Телеграм / «Звезда»

«Это огромная трагедия для всего города. Мой муж был там, в тот страшный момент. Он был рядом с цехом, но чудом остался жив. Мы не можем пройти мимо, не помянув тех, кто не вернулся», — сдерживая слёзы, рассказывала Екатерина, жена одного из сотрудников завода корреспонденту «Звезды».

Горожане со слезами на глазах продолжают приносить цветы, и каждая свечка, каждый гвоздика становились не просто данью уважения — они символизировали всю тяжесть утраты, которая коснулась каждого в этом городе. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших.

Ситуация в Копейске напряжённая. До сих пор не найдено 10 работников завода. Люди собираются у памятника и в ужасе ищут информацию о своих близких, участниках трагедии. Родственники погибших рассказывают, как спасались их коллеги, и как мастер Иван, погибший в тот день, спас многих, выдав пропуска раньше на несколько минут.