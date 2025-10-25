Импорт тяжёлых грузовиков в Россию рухнул на 92% за 9 месяцев

С января по сентябрь в Россию ввезли всего 4759 грузовиков массой свыше 16 тонн. Это на 92% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый низкий показатель за последние пять лет, свидетельствуют данные «Автостата». Для сравнения, по итогам всего 2023 года было поставлено рекордные 108,8 тыс. большегрузов. Гендиректор агентства Сергей Целиков констатирует, что после двух лет активного ввоза почти 200 тыс. машин наступила пауза, и импорт резко сократился до минимума, пишет газета «Известия».

Основное сокращение затронуло китайские бренды, которые в последние годы доминировали на рынке. Поставки FAW рухнули на 93%, Sitrak — на 92%, Howo — на 87%. Сильнее всего сократился ввоз седельных тягачей и самосвалов — сразу на 95% и 96% соответственно.

Эксперты называют несколько причин обвала. Главная из них — рынок перенасыщен. Как отметил Целиков, смысла завозить новую технику нет, так как скопившихся запасов рынку хватит и на следующий год. Дополнительным фактором стало решение Росстандарта ограничить ввоз ряда китайских моделей из-за некорректной сертификации. По словам главреда «За рулём» Максима Кадакова, некоторые импортёры, перестраховываясь, приостановили ввоз даже разрешённых моделей, тем более что дилерские запасы и так огромны.

На ситуации сказывается грядущая индексация утилизационного сбора с 1 января 2025 года, которая сделает новые партии техники дороже. Кадаков уверен, что ввозить дорогие грузовики сейчас не имеет смысла. Прогнозы аналитиков единодушны: в ближайшие год-два импорт тяжёлой техники не восстановится и будет носить точечный характер.