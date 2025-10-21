Китай за месяц в 73 раза увеличил импорт российской пшеницы

Китай значительно увеличил закупки российской пшеницы в сентябре, потратив на них рекордные с ноября прошлого года 1,293 миллиона долларов. Такие данные были получены РИА «Новости» в результате изучения статистики китайской таможенной службы.

Сентябрьский объём импорта пшеницы продемонстрировал впечатляющий рост — он превысил показатели августа в 73 раза. Помимо пшеницы, положительную динамику показали и другие зерновые культуры. Импорт российского ячменя стабильно увеличивается уже четвёртый месяц подряд, причём в сентябре его стоимость выросла ещё на треть, достигнув 9,84 миллиона долларов. Поставки овса за месяц удвоились, составив 3,267 миллиона долларов, а интерес Китая к этой культуре растёт третий месяц подряд.

В противоположность этой тенденции, закупки гречихи сокращаются уже второй месяц подряд — сентябрьские объёмы оказались на 44% ниже августовских, составив 2,189 миллиона долларов. Кроме того, Китай продолжает сокращать импорт российской кукурузы четвёртый месяц подряд, потратив на неё в сентябре 7,509 миллиона долларов, хотя темпы снижения по сравнению с концом лета замедлились до 8%.

В целом за месяц Пекин нарастил покупки российского зерна на 13,3% до 24,1 миллиона долларов, однако в годовом выражении импорт сократился в полтора раза.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года импорт смартфонов из Китая в Россию значительно снизился, упав почти вдвое по сравнению с сентябрём 2024 года. В частности, объёмы поставок сократились в 1,9 раза, если сравнивать с 2,5 млн устройств, ввезёнными в прошлом году. В настоящее время основными рынками сбыта китайских смартфонов являются США, Объединённые Арабские Эмираты, Япония, Мексика и Пакистан.