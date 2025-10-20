Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 09:54

Китай на 8,1% сократил импорт нефти из РФ за 9 месяцев

Обложка © freepik / ArtPhoto_studio

Обложка © freepik / ArtPhoto_studio

За первые девять месяцев 2024 года Китай сократил объём импорта нефти из России на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные обновлённой статистики, опубликованные в электронной системе Главного таможенного управления КНР.

Согласно официальной информации, поставки российского энергоресурса составили 74,04 миллиона тонн, при этом их стоимость уменьшилась на 21% и достигла 37,55 миллиарда долларов.

Несмотря на снижение показателей, Россия сохранила позиции крупнейшего экспортера нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию с 59,52 миллиона тонн и Малайзию с 51,23 миллиона тонн. При этом в сентябре текущего года был зафиксирован рост поставок на 4,3% по сравнению с августом, что составило 8,28 миллиона тонн на сумму 4,06 миллиарда долларов.

Кремль отреагировал на заявление Трампа по покупкам российской нефти
Кремль отреагировал на заявление Трампа по покупкам российской нефти

Ранее сообщалось, что администрация США предложила Европейскому союзу поддержать увеличение таможенных пошлин на китайские товары до 100%, используя это как инструмент давления на Россию. Однако в Брюсселе отклонили данную инициативу, указав, что такой подход не соответствует политике ЕС, который принципиально не применяет тарифные меры в качестве санкционного механизма. В Пекине, в свою очередь, заявили о готовности принять асимметричные меры в случае попыток стран НАТО ввести ограничительные пошлины на китайскую продукцию под предлогом сотрудничества КНР с Россией в энергетической сфере.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar