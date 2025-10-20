Китай на 8,1% сократил импорт нефти из РФ за 9 месяцев

За первые девять месяцев 2024 года Китай сократил объём импорта нефти из России на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные обновлённой статистики, опубликованные в электронной системе Главного таможенного управления КНР.

Согласно официальной информации, поставки российского энергоресурса составили 74,04 миллиона тонн, при этом их стоимость уменьшилась на 21% и достигла 37,55 миллиарда долларов.

Несмотря на снижение показателей, Россия сохранила позиции крупнейшего экспортера нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию с 59,52 миллиона тонн и Малайзию с 51,23 миллиона тонн. При этом в сентябре текущего года был зафиксирован рост поставок на 4,3% по сравнению с августом, что составило 8,28 миллиона тонн на сумму 4,06 миллиарда долларов.