20 октября, 11:43

Импорт китайских смартфонов в Россию в сентябре рухнул в 2 раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Framesira

Россия резко сократила закупку смартфонов из Китая, уже в сентябре импорт продукции упал почти в два раза в годовом выражении. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на китайскую статслужбу. Всего 1,3 миллиона китайских телефонов попало в РФ за весь сентябрь, общая сумма закупок — 173,5 миллиона долларов.

Такие показатели в 1,9 раза меньше, чем 2,5 миллиона смартфонов, ввезённых в нашу страну в сентябре 2024 года. При этом с начала текущего года Пекин отправил в Россию почти 11,3 миллиона устройств, а это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас основными покупателями телефонов у Китая остаются США, ОАЭ, Япония, Мексика и Пакистан. Россия в этом списке лишь на 8 позиции, хотя год назад замыкала тройку стран.

Россиян предупредили о последствиях частного импорта автомобилей из ЕС
Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2024 года Китай сократил объём импорта нефти из России на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. поставки российского энергоресурса составили 74,04 миллиона тонн, при этом их стоимость уменьшилась на 21% и достигла 37,55 миллиарда долларов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
