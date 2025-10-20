Импорт китайских смартфонов в Россию в сентябре рухнул в 2 раза

Россия резко сократила закупку смартфонов из Китая, уже в сентябре импорт продукции упал почти в два раза в годовом выражении. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на китайскую статслужбу. Всего 1,3 миллиона китайских телефонов попало в РФ за весь сентябрь, общая сумма закупок — 173,5 миллиона долларов.

Такие показатели в 1,9 раза меньше, чем 2,5 миллиона смартфонов, ввезённых в нашу страну в сентябре 2024 года. При этом с начала текущего года Пекин отправил в Россию почти 11,3 миллиона устройств, а это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас основными покупателями телефонов у Китая остаются США, ОАЭ, Япония, Мексика и Пакистан. Россия в этом списке лишь на 8 позиции, хотя год назад замыкала тройку стран.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2024 года Китай сократил объём импорта нефти из России на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. поставки российского энергоресурса составили 74,04 миллиона тонн, при этом их стоимость уменьшилась на 21% и достигла 37,55 миллиарда долларов.