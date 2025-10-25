В Казани тракторист проехал на красный и убил девушку ковшом прямо за рулём

В Казани водитель трактора, выехав на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем, в результате чего погибла 24-летняя девушка. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Казани».

В Казани тракторист проехал на красный свет и насмерть сбил девушку. Видео © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ

По данным ГИБДД, авария произошла на перекрестке улиц Ибрагимова и Воровского. Удар тяжёлым ковшом погрузчика пришёлся точно в водительскую часть Nissan Juke, от чего находившаяся за рулём ровесница виновника получила травмы, несовместимые с жизнью.

Управлявший трактором 24-летний мужчина имел водительский стаж менее года. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП.

