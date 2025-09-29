В Алтайском крае пьяный водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил школьницу

В Алтайском крае в селе Первомайское пьяный водитель сбил десятилетнюю девочку. Школьница скончалась от полученных травм на месте происшествия. Об этом сообщили объединённые пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.

«Сегодня, 29 сентября 2025 года, около 11:00 часов (07:00 мск) мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по улице Ленина в селе Первомайское Первомайского района. Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где совершил наезд на 10-летнюю девочку. От полученных травм ребёнок скончался», — говорится в официальном сообщении.

Кадры с места аварии. Фото © СК РФ по Алтайскому краю

В отношении 54-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Мужчина был задержан, в настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор Алтайского края Антон Герман взял под личный контроль установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования по данному уголовному делу.

Ранее в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и Chevrolet. По данным прокуратуры столицы, в результате инцидента скончалась 63-летняя женщина, находившаяся в Chevrolet. Ещё одна пассажирка и водитель этого же автомобиля получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу.